2000 Euro Schaden: Erneut Unfall an der B16-Kreuzung am Donauwörther Berg

Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr in Neuburg auf den Wagen eines 23-Jährigen auf. Dieser musste an der Kreuzung halten.

Bei einem Unfall in Neuburg hat sich ein Mann leicht verletzt. Ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindebereich Oberhausen hat Montagnachmittag laut Angaben der Polizei an der Einfahrt der Donauwörther Straße in die B 16 einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 13 Uhr wollte ein 23-jähriger Autofahrer aus Neuburg an der dortigen Einmündung auf die B16 fahren und musste dort verkehrsbedingt halten.

Der nachfolgende 59-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen des 23-Jährigen auf. Der Neuburger wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)