2000 Euro Schaden: Unbekannter fährt in Neuburg Ampel an

Die Neuburger Polizei sucht einen Unbekannten, der eine Ampel beschädigt hat.

Laut Polizei ist in der Augsburger Straße in Neuburg durch einen Unbekannten die Ampel am Schmidweg beschädigt worden. Zwischen vergangenem Mittwoch 18 Uhr und Montag 14.45 Uhr hat sich die Tat ereignet, bei der ein Fahrzeug gegen die Ampel fuhr.

Am Rohrposten der Ampel entstand durch den Zusammenstoß ein Knick. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer: 08431/67110. (nr)