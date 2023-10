2000 Euro Schaden: Unfallverursacher aus Neuburg noch flüchtig

Montagnachmittag kam es auf der B 16 bei Rödenhof zu einem Auffahrunfall, bei dem der Verursacher nach dem Zusammenstoß flüchtete.

Schaden am Autoheck, die Verantwortliche flieht: Gegen 17.50 Uhr war eine 29-jährige Autofahrerin aus Rain von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg unterwegs und musste an der Fußgängerampel am Rödenhof halten.

Laut Angaben der Polizei fühlte die 29-Jährige dabei einen Aufprall und bog anschließend nach rechts in Richtung Rödenhof ab, um ihr Fahrzeug zu untersuchen.

Autounfall auf der B16, der Verursacher flüchtet nach dem Zusammenstoß

Dabei stellte sie einen Schaden am Heck fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinter ihr war ein weißer Kleinwagen unterwegs, der nach dem Aufprall weiterfuhr. Im Fahrzeug saß eine Frau. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)