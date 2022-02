2000 Nachzügler: Alte Führerscheine werden in Neuburg oft zu spät umgetauscht

Plus Die Mitarbeiter im Neuburger Landratsamt, die Führerscheine ausstellen, arbeiten im Akkord. Zahlreiche Bürger müssen ihre alten "Lappen" gegen neue Führerscheine austauschen.

„Viele kommen auf den letzten Drücker.“ Pressesprecherin Sabine Gooss hat nachgeschaut, wer im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen seinen alten Führerschein umtauschen muss und hat etliche Nachzügler gefunden. Von den genau 5949 Bürgern, die umtauschen müssen, haben es bis dato nur gut 4000 getan.