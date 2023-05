21-Jähriger ist in Neuburg unter Drogen auf selbst gebautem Mofa unterwegs

Gleich mehrere Verfahren am Hals hat jetzt ein Neuburger. Er war auf einem selbst gebauten Mofa ohne Führerschein unterwegs. Und die Beamten fanden bei ihm zu Hause noch mehr.

Eine in mehrfacher Hinsicht unerlaubte Spritztour eines 21-Jährigen aus Neuburg hat am Dienstagabend ein jähes Ende gefunden. Der Mann war gegen 20 Uhr einer Streife der Polizeiinspektion Neuburg in der Nähe des Sehensander Weges aufgefallen. Der Mofafahrer war dort auf einem Feldweg unterwegs, doch an seinem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht - folglich versuchten die Beamten ihn zur Rede zu stellen. Auf das Stoppsignal am Streifenwagen gab der 21-jährige Neuburger aber nicht viel und wollte lieber flüchten. Sein Versuch scheiterte jedoch, da sich am Mofa der Vorderreifen löste - die Fahrt endete.

Bei der Kontrolle des jungen Mannes wurde dann auch klar, warum der 21-Jährige sich davongemacht hatte. Er hatte weder einen Führerschein noch hatte sein Mofa eine Zulassung - es war offensichtlich selbst gebaut. Versichert war das Gefährt laut Polizei Neuburg auch nicht.

Mit selbst gebautem Mofa und unter Drogen in Neuburg unterwegs

Doch damit nicht genug - der Fahrer hatte vor seiner Fahrt offensichtlich Drogen konsumiert, was die Beamten an typischen Ausfallerscheinungen feststellten. Also musste der Neuburger nach der Kontrolle ins Krankenhaus, um sich dort Blut abnehmen zu lassen.

In dem Verdacht bestärkt wurde die Polizei bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes. Die Beamten fanden eine Kleinmenge Drogen - allerdings zeigte sich der Mann keineswegs reuig, sondern beschimpfte die Beamten noch, während sie die Wohnräume des 21-Jährigen durchsuchten. Den jungen Mann erwarten nun also gleich drei Ermittlungsverfahren - eines wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines wegen Beleidigung und ein weiteres wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Pflichtversicherungsgesetz. Das selbst gebaute Fahrzeug hat die Polizei natürlich einkassiert und direkt beschlagnahmt. (AZ)