220 Jahre Staatsbibliothek: Kostenlose Führungen in Neuburg

Die Staatliche Bibliothek Neuburg feiert ihr 220-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum öffnen sich die Türen für Besucherinnen und Besucher. Angeboten werden kostenlose Führungen.

Mehr als zwei Jahrhunderte: So lange gibt es die Staatliche Bibliothek in Neuburg bereits. Zum 220. Geburtstag öffnet die Bibliothek ihre Pforten und bietet interessierten Besucherinnen und Besuchern am 28. April kostenfreie Führungen durch den historischen Bibliothekssaal an.

Wissenswertes, Interessantes und Unbekanntes über den Saal, die Bestände und die Aufgaben der Bibliothek erwartet die Besucherinnen und Besucher. Auch alte Fotografien der Bibliothek sowie besondere Bestände wie beispielsweise das kleinste, das größte oder das älteste Buch werden präsentiert. Zur Geschichte der Staatlichen Bibliothek Neuburg: Am 28. April 1803 beschloss Kurfürst Max IV. Joseph, in den Städten Straubing, Amberg und Neuburg sogenannte "Provinzialbibliotheken“ errichten zu lassen, "nicht allein für die Schulen, sondern auch zum Gebrauche Unserer Staatsdiener“, also der Allgemeinheit.

Schon zwei Wochen später konnte die damalige Landesdirektion einen Vorschlag für die Unterbringung der Bibliothek im ehemaligen Bruderschaftshaus am Karlsplatz vorbringen. Für die Einrichtung der Bibliothek war allerdings der Einbau eines Bibliotheksgestühls notwendig. Es sollte daraufhin noch über ein Jahr dauern, bis das Bibliotheksgestühl aus dem aufgelösten Kloster Kaisheim von Donauwörth aus über die Donau nach Neuburg verschifft wurde.

1806 folgte dann das Gestühl aus dem Kloster Obermedlingen. Ein Großteil des historischen Buchbestandes der Bibliothek stammt aus säkularisierten Klosterbibliotheken (Kaisheim, Obermedlingen, Dietramszell, Maria Medingen, Nieder- und Oberaltaich, Pielenhofen, Raitenhaslach und dem Jesuitenkolleg Neuburg) sowie aus Dubletten aus der Hofbibliothek in München, der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek.

Die Staatliche Bibliothek heute: Der Bestand der Bibliothek umfasst heute rund 55.300 Medien, überwiegend Bücher, Zeitschriften und elektronische Medien. Der Altbestand von rund 35.000 Bänden vor 1800 umfasst einige Handschriften, 554 Inkunabeln und als besonders wertvollen Sonderbestand über 600 Bände aus dem Besitz des berühmten Augsburger Humanisten Hieronymus Wolf (1516-1580). Im historischen Bibliothekssaal befinden sich rund 11.500 Bände.

Damals wie heute hat die Staatliche Bibliothek Neuburg als regionale Staatliche Bibliothek die Aufgabe, die Region Neuburg-Schrobenhausen mit Literatur zu versorgen. Einen besonderen Sammelschwerpunkt bildet die Literatur aus und über die Region. Die kostenlosen Führungen am 28. April dauern jeweils 30 Minuten und beginnen um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr. Der Treffpunkt ist am Eingang an der Amalienstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)