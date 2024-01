Neuburg

"23.000 Euro reichen nicht": Multi-Kulti-Fest in Neuburg kurz vor dem Aus

Plus Gerade erst kam grünes Licht vom Neuburger Finanzausschuss, dass das Multi-Kulti-Fest nun doch im Jahr 2024 stattfinden kann. Doch die Stadtteilmanager dämpfen jetzt die Hoffnung.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Es sollte ein Bekenntnis zum Multi-Kulti-Fest im Neuburger Ostend werden: In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses machten sich einige Stadträte stark für das Bürgerfest. Zuvor hatte man sich auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus festgelegt, doch nun wollte man 23.000 Euro bereitstellen, um das Fest doch noch in diesem Jahr umsetzen zu können. Statt Begeisterung bei den verantwortlichen Stadteilmanagern zu ernten, folgte sehr schnell die Ernüchterung. Marek Hajduczek ist bezüglich einer tatsächlichen Umsetzung skeptisch.

Denn mit 23.000 Euro sei das Fest so sicherlich umzusetzen. Nach genauer Kalkulation habe man für das Multi-Kulti-Fest, das es mittlerweile schon seit zwei Jahrzehnten gibt, eine Summe von 40.000 Euro beantragt. Und mit viel weniger könne das Fest auch nicht stattfinden. "Wir haben große Posten, an denen wir einfach nicht sparen können, so sehr wir auch wollen", macht Hajduczek deutlich. Dies seien die Sicherheit, die WC-Container und allen voran die Bühnentechnik.

