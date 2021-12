Neuburg

23.000 Euro Zuschuss: Neuburger Bienenzuchtverein feiert Spatenstich für neuen Treffpunkt

Am Donauwörther Berg in Neuburg entsteht der neue Imkertreff in Holzbauweise. Stefan Baierl, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Vereinschef Franz-Josef Wilken (von links) machten den symbolischen Spatenstich.

Plus Der Spatenstich beim Bienenzuchtverein in Neuburg wurde gesetzt. Die Stadt gewährt 23.000 Euro Zuschuss für das Projekt und lobt die Nachwuchsarbeit der Imkerinnen und Imker.

Von Winfried Rein

Die Stadt Neuburg fördert die Imker mit 23.000 Euro. Die „Stiftung Zukunft Neuburg“ gewährt weitere 5000 Euro für den neuen Treffpunkt des Bienenzuchtvereins Neuburg. Am Donnerstag war Spatenstich am Donauwörther Berg. Den Zuschuss für den Umweltpreisträger der Stadt hält Oberbürgermeister Bernhard Gmehling für gut angelegt. Er wisse um „die Bedeutung der Bienen für die Biodiversität und die Bestäubung in der Natur“ sagte der OB beim symbolischen Baustart. Der Verein widme sich seit fünf Jahren mit Beharrlichkeit einem „schwierigen Projekt“.

