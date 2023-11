Neuburg

23-Jähriger bespuckt in Neuburger Asylunterkunft eine Polizistin

In der Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg gab es einen Polizeieinsatz.

In der Asylunterkunft in Neuburg randaliert ein Afghane. Er ist betrunken und geht sogar die Poliziebeamten an. Jetzt ist er in einer Klinik in Eichstätt.

Ein 23-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einer Asylunterkunft in der Grünauer Straße randaliert und anschließend eine Polizistin bespuckt. Kurz vor Mitternacht wurde eine Polizeistreife vom Sicherheitsdienst der Einrichtung der Regierung von Schwaben alarmiert, da der 23-jährige Mann aus Afghanistan dort betrunken randalierte. Beim Eintreffen der Beamten lag der 23-Jährige zunächst in seinem Bett. Als ihn die Polzisten ansprachen, sprang der 23-Jährige auf und ging sofort auf die Beamten los. Afghane leistet in Asylunterkunft in Neuburg Widerstand gegen die Polizei Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete er Widerstand. Zudem spuckte er mehrfach in Richtung der Polizisten und beleidigte diese. Der Mann wurde in die Klinik nach Neuburg gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der 23-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Alkotest verweigerte er. Auch in der Klinik verhielt sich der 23-Jährige weiter aggressiv und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Nach der Blutentnahme wurde der Mann in die Klinik Eichstätt verlegt, da er nicht haftfähig war. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (AZ)

