230 Schüler der FOSBOS haben die Abi-Prüfungen hinter sich

Knapp 230 Jugendliche haben das Abitur an der FOSBOS Neuburg hinter sich gebracht. Die Ergebnisse gibt es am 24. Juni

189 Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen der FOS Neuburg und die 39 der BOS-Klassen schon an ihren Abiturprüfungen – zum ersten Mal im neuen Domizil in der Bahnhofstraße. Die Schüler der 12. Klasse arbeiten an ihrem Fachabitur, die restlichen Prüflinge besuchen die 13. Klasse und schreiben das Allgemeine Abitur. Viele lernen deswegen schon seit Wochen oder gar Monaten.

In der letzten Woche vor den Prüfungen legten sie einen Endspurt hin: In der Prüfungsvorbereitungswoche konnten sie selbstständig entscheiden, ob sie sich Vorlesungen der einzelnen Fachlehrer anhören oder Übungen mit den Lehrern machen wollen. Viele wählten aber auch die Möglichkeit, sich allein oder in Gruppen noch die letzten Wissenslücken auszutreiben oder etwas für ihr psychisches Wohlbefinden zu tun, etwa indem sie Yoga machten. Der Ernst des Prüfungslebens begann mit den Deutschprüfungen, bis Ende der Woche folgen noch Mathematik, Englisch und das sogenannte Profilfach: Je nach Zweig schreiben die Techniker dann eine Physikprüfung, die Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung eine Prüfung in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen und die Schülerinnen und Schüler des Sozialzweigs eine in Pädagogik und Psychologie.

Am 24. Juni erfahren alle 228 Schüler und Schülerinnen, wie's gelaufen ist beim Abi. Wer dann noch nachbessern will, kann sich für mündliche Prüfungen anmelden, und danach steht dann endgültig fest, mit welchem Erfolg man das Abitur oder Fachabitur abgelegt hat. (AZ)