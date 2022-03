SB-Automaten: Rund um die Uhr einkaufen im Raum Neuburg

Plus Verkaufshäuschen und -automaten zur Selbstbedienung liegen im Trend, auch im Raum Neuburg. Wir stellen die kleinen Hütten in einer Serie vor.

Wenn man mit offenen Augen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterwegs ist, dann fällt vielleicht auf: Die kleinen Hütten und Automaten, die in den Höfen und am Straßenrand stehen, werden immer mehr. Denn die Direktvermarktung regionaler Produkte auf Selbstbedienungsbasis liegt im Trend.