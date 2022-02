Neuburg

13:30 Uhr

24-Jähriger wurde in Neuburg brutal verprügelt

Von mehreren Personen brutal verprügelt wurde ein junger Mann in Neuburg.

Mehrere Personen verprügelten am Samstag kurz vor Mitternacht in der Luitpoldstraße in Neuburg einen jungen Mann aus dem Landkreis. Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.