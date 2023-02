25.000 Euro Schaden: Prozess um Bande von Fahrraddieben

Plus Mit dem Diebstahl und Verkauf von hochwertigen Fahrrädern sollen drei Angeklagte Geld gemacht haben. Vor dem Neuburger Amtsgericht müssen sie sich verantworten.

Kontrolliert wurden in Ingolstadt sechs Personen, bei drei davon war schnell klar: Sie haben etwas mit Fahrraddiebstählen zu tun. Vor dem Neuburger Amtsgericht mussten sich die Angeklagten nun verantworten, weil sie mindestens zwölf hochwertige Fahrräder gestohlen und zum Teil weiterverkauft haben sollen. Ein Gesamtschaden von 25.000 Euro stand im Raum. Der Jüngste der Angeklagten war zum Tatzeitpunkt gerade einmal 16 Jahre alt.