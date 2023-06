25.6.: Neuer Termin für das Neuburger Reparaturcafé: Ehrenamtliche gesucht

Am kommenden Dienstag findet wieder das Reparaturcafé Neuburg statt. Wer Interesse hat, dort selbst ehrenamtlich mitzuarbeiten, ist willkommen.

Am kommenden Dienstag, 27. Juni, bietet das Reparaturcafé Neuburg im Bürgerhaus Schwalbanger, Richard-Wagner-Str. 6, wieder seine Dienste an. Von 18 bis 21 Uhr bringen fachkundige Reparateure gemeinsam mit den Besuchern defekte Gegenstände wieder in Gang. Repariert werden laut Mitteilung der Stadt unter anderem tragbare Elektrogeräte, mechanische Geräte, Keramiken, Spielzeug und Möbel. Diesmal liegt einer der Schwerpunkte auf Textiländerungen, ist doch diesmal eine erfahrene Schneiderin dabei. Auch bei Computer, Tablets und Smartphones werden Fragen zur Bedienung beantwortet.

Wer Interesse hat, selbst beim Neuburger Reparaturcafe mitzuarbeiten, ist immer herzlich willkommen, heißt es. Aktuell werden vor allem Ehrenamtliche für das Café, die Küche und zur Getränkeausgabe gesucht. Idee des Reparaturcafés ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, Besitzer des Gegenstandes helfen mit, damit sie sich beim nächsten Mal vielleicht sogar selbst helfen können. Weiteres wichtiges Ziel ist die Abfallvermeidung und damit einen aktiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten.

Alle Bürger, die einen defekten Gegenstand lieber reparieren statt wegwerfen wollen, sind auch diesen Dienstag wieder eingeladen. Da mit einem größeren Andrang gerechnet wird, werden Besucher gebeten, nur einen Gegenstand mitzubringen, Annahmestopp ist um 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Informationen gibt es unter Telefon 08431/55336 oder im Internet unter www.reparaturcafe-neuburg.de. (AZ)

