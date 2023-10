25 Jahre Seelsorge: Stadtpfarrer Gerd Zühlke feiert Jubiläum

Stadtpfarrer Gerd Zühlke feiert sein 25. Jahr im Dienst der Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich und St. Luzia. Dafür bedankten sich der Pfarrgemeinderat und die Kirchenpfleger.

Kürzlich bedankten sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Ursula Buchfelder und Ralf Edler sowie die Kirchenpfleger Peter Frank und Erwin Schmidt bei ihrem Stadtpfarrer Gerd Zühlke für 25 Jahre Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft.

Buchfelder dankte Pfarrer Zühlke laut Mitteilung für seine kompetente und umsichtige Führung der beiden Pfarreien St. Ulrich und St. Luzia, seine passenden und immer umsetzbaren Ratschläge und seine Offenheit und sein Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern. In seiner Arbeitsweise und all seinem Tun auf ein friedliches Miteinander bedacht verwirklichte er den Leitspruch der Pfarreien-Gemeinschaft: Miteinander für Gott, mit Gott füreinander. Dabei nahm die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bezug auf den Hl. Ulrich, dessen Jubiläums-Jahr gerade gefeiert wird und wünschte Stadtpfarrer Zühlke Kraft, Zuversicht und Hoffnung durch das Gebet und das gemeinsame Feiern der Gottesdienste, sowie tiefe Freude im Herzen und Beharrlichkeit auf dem Weg des Glaubens. Gottes führende Hand möge ihn auf seinem weiteren Weg begleiten.

Wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Luzia, Ralf Edler, in seiner Ansprache erwähnte, ist Stadtpfarrer Zühlke keiner, der gerne im Mittelpunkt steht, und so dachte er wohl, dass sein Jubiläum einfach so an ihm vorüberziehe. Die Freude war deshalb groß, als ihm am Ende der Gottesdienste in St. Ulrich und St. Luzia mit Dankesworten und guten Wünschen ein Blumenstrauß überreicht wurde und die Gottesdienstbesucher kräftig applaudierten. (AZ)

