25 schönste Bücher Deutschlands werden in Neuburg ausgestellt

Die 25 schönsten Bücher Deutschlands 2021 werden im im Brückenkollektiv gezeigt. Danach wandern sie für drei Wochen in eine Ausstellung im Café Wortschatz in Neuburg.

Plus Im Brückenkollektiv und im Café Wortschatz in Neuburg werden die 25 schönsten deutschen Bücher aus dem Jahr 2021 gezeigt. Dabei steht nicht der Inhalt im Vordergrund.

Von Anna Hecker

Federleicht liegt das kleine Buch in der Hand, streicht man mit der Fingerkuppe über den strukturierten Einband, kann man den Buchstabenlinien des Titels nachfühlen. Es ist ein Kunstwerk, dieses zierliche Schriftstück auf einigen Seiten Papier, umschlungen von dem farblich schlicht gehaltenen Einband. Und genau so wird dieses Buch auch gewürdigt. Denn es ist eines der 25 schönsten Bücher Deutschlands. Ein Exemplar davon und seine 24 Geschwister sind bald in einer Ausstellung im Café Wortschatz in Neuburg zu bewundern – und davor bei der Ausstellungseröffnung im Brückenkollektiv.

