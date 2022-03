250 Personen bei "Montagsspaziergängen" in Neuburg dabei

In Neuburg haben drei Veranstaltungen stattgefunden, um gegen die Corona-Beschränkungen oder die Impfpflicht zu demonstrieren.

Am Montag haben insgesamt drei Versammlungen in Sachen Corona im Stadtgebiet Neuburg stattgefunden. Das teilte die Polizei mit. Von 10 Uhr bis 18 Uhr informierte eine Gruppe am Schrannenplatz mittels aufgehängten Pressemitteilungen zur Thematik Impfen. Am frühen Nachmittag wurde durch eine weitere Gruppe am Spitalplatz an einem Infostand zum Thema Impfpflicht informiert. Beide Versammlungen, die ordnungsgemäß angemeldet waren, verliefen ohne jegliche Vorkommnisse.

250 "Spaziergänger" in Neuburg unterwegs

Gegen 19 Uhr fanden sich am Spitalplatz wie in den Vorwochen etwa 250 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung in Form eines „Spaziergangs“ ein. Der „Spaziergang“ führte über die Luitpoldstraße in die Obere Altstadt über die Bahnhofstraße, die Münchener Straße und zurück zum Schrannenplatz. Dort löste sich der Aufzug selbständig und ohne Redebeiträge auf. Wie in den Vorwochen musste kurzzeitig durch die Polizei verkehrslenkend eingegriffen werden, um den Teilnehmern ein gefahrloses Queren von Straßen zu ermöglichen. (nr)