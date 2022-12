2500 Euro Schaden nach Sturz vom Motorrad

Aus bislang noch unbekannten Gründen ist am Donnerstagnachmittag ein Neuburger von seinem Zweirad gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gefahren werden.

Ein verletzter Kradfahrer sowie ein Sachschaden von 2500 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagnachmittag am Elisenplatz in Neuburg ereignete.

Wie die Polizei meldet, war es gegen 13..35 Uhr, als ein 59-jähriger Zweiradfahrer aus Neuburg vom Elisenplatz kommend in Richtung Donaubrücke fahren wollte. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf den Asphalt. Der Neuburger zog sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Ingolstadt gefahren.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt nach Zweiradunfall bei der Donaubrücke in Neuburg

Infolge des Unfalls kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen, weshalb sich die Feuerwehr Neuburg zur Verkehrslenkung im Einsatz befand. (AZ)