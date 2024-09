2500 Euro Schaden: Neuburger kippt mit über zwei Promille von seiner Ape

Ein Betrunkener hat an der Bullinger-Kreuzung in Neuburg am 17. September einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei mit. Gegen 21 Uhr war der 40-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einer sogenannten Ape, einem dreirädrigen Fahrzeug, auf der Luitpoldstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Theresienstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte auf die linke Seite.

40-Jähriger verursacht mit über zwei Promille einen Unfall in Neuburg

Anschließend prallte er gegen den Wagen eines 62-jährigen Autofahrers aus Neuburg, der auf der Theresienstraße in Richtung Münchener Straße fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen fest. Ein Alkotest ergab über zwei Promille. Daraufhin musste sich der 40-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)