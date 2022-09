2500 Pfeifen: So aufwendig wird die Orgel der Neuburger Hofkirche saniert

Plus Ein Fachbetrieb aus dem Oberallgäu saniert die Orgel der Neuburger Hofkirche.Die Pfeifen sind eingeknickt und der Spieltisch könnte brennen.

Insgesamt 2500 Pfeifen, von fünf Metern Länge bis einen Zentimeter, muss Orgelbauer Siegfried Schmid in der Neuburger Hofkirche ausbauen. Sie wandern in seine Werkstatt im Oberallgäu und kommen saniert wieder zurück.