27-Stunden-Ritt zur Stadt der Träume

Weilach: Die sog. „Kettensprenger“, eine Gruppe von Rennradfahrern des Radsportvereins Schrobenhausen, machten sich kürzlich bei sommerlichen Temperaturen auf Richtung Venedig. Ziel war es die Strecke von gut 538 Kilometern und knapp 4.400 Höhenmetern in einem Rutsch zu bewältigen. Unterstützung gab es unter anderem von Ulricke Freundl (Weilach) und Monika Justl (Aresing), die in ihrem Begleitfahrzeug für die notwendige körperliche (und auch moralische) Verpflegung sorgten. Darüber hinaus startete der gesamte Tross mit weiteren 5 Fahrern, die sich den Pedalrittern bis zum Achensee (etwa 150 km über Tegernsee und Holzkirchen) anschlossen. Für die Kettensprenger ging es dann nach gemeinsamer Kaffeepause und Verabschiedung weiter Richtung Innsbruck. Über die alte Römertraße erreichte man nach gut 10 Stunden und 230 Kilometern die Ortschaft Steinach am Brenner. Nach einem gemeinsamen Abendessen und den Vorbereitungen für die Nacht ging es dann weiter auf der Brenner Bundesstraße. Die Nachtfahrt durch Städte wie Bozen oder Trento verlief trotz Reifenpanne und einem leichten Sturz relativ ruhig. Einziges Problem war nach einiger die Zeit die Wasserknappheit. Die notdürftige Versorgung erfolgte dann über öffentliche Rasensprenger und war auch bitter notwendig. Denn nach bereits über 400 gefahrenen Kilometern und über 3.400 Höhenmetern gab es noch den Pass Valico della Fricca mit über 960 Höhenmetern und Steigungen von stellenweise 13 % Prozent zu bezwingen. Nach mehr als 1,5 Stunden Bergfahrt war den meisten die Erleichterung dann auch deutlich anzusehen, als am Gipfel wieder die beiden Begleiterinnen standen. Nachdem die Vorräte wieder aufgefüllt und die Kräfte zurückgekehrt waren, ging es nach einer weiteren gemeinsamen Kaffeepause unten im Tal auf die letzte Etappe. Bei Temperaturen von teilweise 37 Grad erreichte man dann nach etwas mehr als 21 Stunden Fahrzeit zur Mittagszeit das Hotel im Stadtteil Mestre.

