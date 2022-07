270 Schülerinnen und Schüler sammeln Müll in Neuburg

Sie waren circa zwei Stunden lang unterwegs, um Zigaretten, leere Flaschen und mehr aufzusammeln.

Im Rahmen der Umwelttage hat am Mittwoch die erste große gemeinsame Müllsammelaktion der Neuburger Schulen stattgefunden. Jeweils eine Jahrgangsstufe der Paul-Winter-Schule, des Descartes Gymnasium, der Maria-Ward-Schule, der FOS/BOS Neuburg, der Wirtschaftsschule und etwa 25 Studierende der THI sammelten am Vormittag Müll an verschiedenen Orten in Neuburg. Die 270 Schüler waren circa zwei Stunden unterwegs und fanden unter anderem viele Zigarettenstummel, leere Alkoholflaschen und Plastikverpackungen. Treffpunkt war der Campus der THI, wo am Nachmittag der Müll von der Stadt abgeholt und entsorgt wurde.

Professor des Nachhaltigkeits- und Umweltmanagementstudiengangs der THI, Holger Hoppe, war von dem Ergebnis begeistert. Foto: Tabea Fackelmann

Die Organisation der Schulen übernahm Anja Heßlinger, die stellvertretende Schulleiterin der FOS/BOS. Der Campus THI kümmerte sich um die Koordination, die Getränke und das Eis des Eiscafés da Manuele, welches es zur Belohnung für die Schüler gab. Die Belohnung hatten sie sich auch verdient. Es kam viel Müll zusammen. Auch der Professor des Nachhaltigkeits- und Umweltmanagementstudiengangs der THI, Holger Hoppe, war von dem Ergebnis begeistert. „Bei Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass alle anpacken. Es ist schön zu sehen, dass alle Schulen gemeinsam was machen.“