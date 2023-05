29-Jährige in Neuburg im Parkhaus von Auto überrollt

In der Einfahrt zu einem Neuburger Parkhaus ist eine junge Frau aus Rennertshofen vom Auto überrollt und schwer verletzt worden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Eine junge Frau aus Rennertshofen ist in Neuburg von einem Auto überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die 29-Jährige war aus bisher ungeklärten Umständen in der Einfahrt zum Parkhaus in der Adlerstraße von dem Fahrzeug eines 64-Jährigen aus dem Landkreis erfasst worden. Der Rentner war wohl gerade erst in die Tiefgarage eingefahren. Im Kurvenbereich das Auto die Fußgängerin und überrollte sie.

Geschehen ist der folgenschwere Unfall am Mittwoch gegen 10 Uhr. Die schwer Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Ingolstadt gebracht. Ein Gutachter wurde laut Polizei Neuburg zur Unfallstelle bestellt und soll nun zur Klärung der Umstände beitragen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich wohl auf rund 2000 Euro. (AZ)