Neuburg

vor 17 Min.

30, 20 oder Schritt? Tempolimit in der Franziskanerstraße löst Debatte aus

Plus Anlieger in der Neuburger Franziskanerstraße sind mit dem aktuellen Tempo 20 unzufrieden. Doch die Meinungen, welche Lösung sinnvoller wäre, gehen weit auseinander.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Das Schild hängt relativ hoch und dürfte im Vorbeifahren leicht zu übersehen sein. Auch die Zahlen direkt auf der Straße sind verblasst und unscheinbar. Gut möglich, dass so manchem Verkehrsteilnehmer gar nicht bewusst ist, dass in der Neuburger Franziskanerstraße maximal 20 Stundenkilometer erlaubt sind. Geht es nach den Anliegern, soll sich diese Regelung ohnehin ändern. Denn mit dem aktuellen Tempolimit sind vor Ort einige unzufrieden. Doch die Forderungen der Betroffenen gehen erstaunlich weit auseinander.

"An 20 hält sich keiner", schimpft Anwohner Christian Strasser. Der Vater von drei Kindern beklagt das aus seiner Sicht zu hohe Durchfahrtstempo – etwa von denjenigen, die die kleine Gasse als Abkürzung benutzen, um nicht an der Ampel in der Theresienstraße zu stehen. Das Problem: Immer wieder müsse man als Fußgänger vom schmalen Gehweg auf die Straße ausweichen, etwa aufgrund von Mülltonnen oder Lieferantenfahrzeugen, und dann werde es gefährlich, besonders für Kinder. Will er Autofahrer ausbremsen, bekomme er schon mal den Vogel oder den Stinkefinger gezeigt, berichtet Strasser.

