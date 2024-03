Neuburg

07:00 Uhr

30 Jahre mit Schokolade: Gesangslehrerin Julia Israelian feiert ihr Jubiläum

Plus Seit 30 Jahren unterrichtet Julia Israelian an der Neuburger Volkshochschule Gesang. Zum Jubiläumskonzert verrät sie ihr Erfolgsrezept.

Von Andrea Hammerl

Von der relativ modernen Pop-Ballade über jahrzehntealte Gassenhauer, Filmmusik, barocke Konzertarien und Liedern der Romantik bis hin zu Oper und Operette spannte sich der Melodienreigen im Jubiläumskonzert der Vhs-Gesangsklasse von Julia Israelian. Lächelnd saß die studierte Opernsängerin und Pianistin am Klavier und begleitete 14 ihrer insgesamt mehr als 200 Gesangsschüler, die ihr Publikum begeisterten. Manche noch ganz frisch, erst zwei Jahre dabei wie Tanja Renner, die die berührende Ballade „Angel“ von Sarah McLachlan mitgebracht hatte, oder Uta Südhaus, die mit „Over the Rainbow“ in die amerikanische Filmmusik entführte.

Andere sind von Anbeginn, also seit 30 Jahren dabei: Michael Schmid („Die Post“ aus Franz Schuberts Winterreise), Anita Kerner, Annette Lang und Brigitte Clemens. Letztere moderierte mit Witz und Esprit, stellte die Interpreten kurz, aber treffend vor und verriet so manche kleine Anekdote, die zum einen amüsierte, zum anderen ein Schlaglicht auf Julia Israelian warf. Deren Erfolgsgeheimnis scheint nicht nur ihre eigene, auch pädagogisch professionelle Ausbildung zu sein, sondern auch der menschliche Bezug zu ihren Schülern, die sie bestmöglich fördert und mit Schokolade belohnt. So gab es auch im Konzert nach jedem Auftritt eine süße Belohnung zusätzlich zum Applaus der Konzertbesucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen