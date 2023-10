30 Schüler aus der Partnerstadt Sète zu Gast in Neuburg

In dieser Woche sind 30 französische Jugendliche aus der Partnerstadt Sète zu Gast in Neuburg. Beim Austausch geht es nicht nur um die Vertiefung der Sprachkenntnisse.

Ein Beweis für die lebendige Städtepartnerschaft zwischen Sète und Neuburg an der Donau ist der seit Jahrzehnten erfolgreiche Schüleraustausch, der diese Woche 30 französische Jugendliche nach Neuburg führt. Die Schülerinnen und Schüler der Sèter Saint-Joseph-Schule, die von einem dreiköpfigen Team um Christine Lamdakkar begleitet werden, sind bei Gastfamilien in Neuburg und den Umlandgemeinden untergebracht, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

30 französische Schüler aus der Partnerstadt Sète besuchen Neuburg

Ziel des Austauschs ist es demnach, neben der Vertiefung der Sprachkenntnisse, vor allem das bessere Verständnis für die verschiedenen Lebensweisen. „Gerade durch das Einbinden in den Alltag der Gastfamilien lernen die Jugendlichen das jeweilige Nachbarland viel intensiver kennen“, so Monika Trenkler, die den Austausch als Lehrkraft des Descartes Gymnasiums begleitet. Auf dem Programm der französischen Gäste steht neben einem normalen Unterrichtstag und Besichtigungen in Neuburg auch der Besuch im Audi Museum mobile.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling durfte sich am Montagmittag über den Besuch der französischen Jugendlichen freuen und stand bei einer Fragerunde im Sitzungssaal Rede und Antwort. Anschließend gab er einen kurzen Einblick in die reichhaltige Neuburger Geschichte. (AZ)