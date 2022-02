Neuburg

vor 32 Min.

300 Nistkästen für Neuburg: Die AWO „vermietet“ an die Vogelwelt

Die Jugend der Arbeiterwohlfahrt bietet in Neuburg und Umgebung 300 Nistkästen samt Montage an. Hintergrund ist das zunehmende Artensterben. Was Interessierte wissen müssen.

Von Winfried Rein