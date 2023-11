Neuburg

vor 49 Min.

35.000 Euro Schaden: Zwei Neuburger sind als Betrüger angeklagt

Plus Eine Bande soll mehrere Elektrofachmärkte um rund 35.000 Euro gebracht haben. Der Anführer wurde bereits verurteilt, nun saßen die Komplizen in Neuburg auf der Anklagebank.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Immer und immer wieder war die Bande in Elektrofachmärkten unterwegs. Im Frühjahr 2021 sollen fünf Personen gemeinsame Sache gemacht und für eine Scheinfirma Elektrowaren im Wert von etwa 35.000 Euro gekauft haben. Doch die Artikel wurden nie bezahlt - und stattdessen im Internet verkauft. Der Kopf der Bande musste sich bereits im Sommer 2023 in Ingolstadt verantworten, der Rest der Bande hatte nun Termin am Amtsgericht Neuburg.

Zurück zum Jahr 2021: Einer der Angeklagten, ein damals 19-jähriger Neuburger, lernt einen knapp zehn Jahre älteren Mann kennen. Dieser bietet ihm einen Job in seiner Firma an, er soll auf der Baustelle Arbeiten für ihn erledigen. Später zieht der Angeklagte bei seinem neuen Arbeitgeber sogar ein. "Damit wollten wir uns die Spritkosten sparen." Was jedoch beginnt, ist eine kriminelle Odyssee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen