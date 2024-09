3500 Euro Schaden: Neuburger fährt betrunken in Vordermann

Ein Betrunkener hat in Neuburg einen Auffahrunfall verursacht. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Gegen 12.38 Uhr befuhr am Mittwoch, 11. September, ein 37-jähriger Neuburger mit seinem Auto die Münchener Straße stadtauswärts. Hinter ihm folgte ein 63-jähriger Neuburger ebenfalls mit seinem Auto.

Betrunkener verursacht Auffahrunfall in Neuburg

Am Kreisverkehr musste der 37-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 63-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr seinem Vordermann auf das Auto auf. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem 63-Jährigen wahrgenommen, ein Test ergab einen Wert von 0,78 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. (AZ)