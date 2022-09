Neuburg

37 Grad und es wird noch heißer: So war der Sommer im Raum Neuburg

Plus Der diesjährige Sommer war der sonnenreichste und heißeste seit 20 Jahren. In Neuburg und Umgebung gab es 68 Tage über 25 Grad. Wie geht es weiter?

Von Tabea Fackelmann

Der diesjährige Sommer war ein beeindruckender. Für Menschen, die es warm und sonnig mögen, war der Urlaub in der Heimat ein würdiger Ersatz für eine Reise in den Süden. Jedoch bringen die schönen Sommertage nicht nur Gutes mit sich, und was einst zu außergewöhnlichen Wetterereignissen zählte, könnte in Zukunft zum Standard werden.

