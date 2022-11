40.000 Lose: Neuburger Sozialverlosung startet am Donnerstag

Plus Die Neuburger Sozialverlosung gehört zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein und Punsch. Nach einem Jahr Pause darf sie wieder stattfinden. Was es 2022 zu gewinnen gibt.

Preise im Wert von 86.500 Euro verstecken sich in 40.000 Losen. Mit diesen stolzen Zahlen jongliert in diesem Jahr die Neuburger Sozialverlosung. Nachdem das traditionelle Gewinnspiel im vergangenen Jahr pandemiebedingt im letzten Moment abgesagt werden musste, kann sie heuer wieder normal stattfinden. Während für den zweiten Gewinner ein E-Bike von Fahrrad Appel winkt, ist der Hauptgewinn dunkelblau und 17.000 Euro wert.