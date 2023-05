40.000 Quadratmeter Sanierungsfläche: Beim Bau am Flugplatz Zell ist Halbzeit

Am Flughafen in Neuburg-Zell laufen umfangreiche Maßnahmen. Die komplette Sanierung kostet mehrere Millionen Euro. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan.

Derzeit befinden sich die Neuburger Eurofighter für die routinemäßigen Instandsetzungsarbeiten an der Start- und-Lande-Bahn des Flugplatzes Basis-Zell auf ihrem Ausweichstützpunkt im Lechfeld. Von dort aus findet derzeit auch die Sicherung des süddeutschen Luftraums statt.

Bei einer Vor-Ort-Begehung in dieser Woche in Neuburg konnten sich der zuständige Projektleiter Christoph Baumeister vom staatlichen Bauamt Ingolstadt sowie der Kasernenkommandant des Standortes Neuburg, Hauptmann Frank Apelt, ein Bild über die aktuellen Baumaßnahmen machen. "Durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten sind wir voll im Zeitplan, und die Baumaßnahmen schreiten planmäßig voran", so der zuständige Projektleiter Baumeister.

Die Baumaßnahmen am Flugplatz in Neuburg-Zell laufen planmäßig

Als größtes Projekt bei den diesjährigen Sanierungsarbeiten wurde unter anderem die kompletten Taxiway mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern (Zubringer zur Start-und-Lande-Bahn) saniert. Allein bei dieser Maßnahme werden knapp 1,8 Millionen Euro investiert. Insgesamt belaufen sich die Kosten der kompletten Sanierung am Nato-Flugplatz Basis Zell auf knapp 2,7 Millionen Euro.

"Besonders freut es uns, dass wir mit zahlreichen lokalen Firmen aus der Region Neuburg zusammenarbeiten und wir kurze Wege mit den Verantwortlichen haben", stellte Kasernenkommandant Frank Apelt lobend fest. Am 17. Mai werden die ersten Eurofighter aus dem Lechfeld zurückerwartet, bis dahin ist noch einiges auf der Baustelle zu tun. (AZ)

