vor 48 Min.

Neuburger WG für psychisch Beeinträchtigte ist eine Erfolgsgeschichte

Martin Hertle will mit den Vorurteilen gegenüber Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung aufräumen. Es könne jeden treffen.

Plus In der Außenwohngruppe der Stiftung Sankt Johannes im Kolpinghaus leben psychisch beeinträchtigte Menschen. Einblicke in die WG, die eine neue Heimat sucht.

Von Tabea Fackelmann

Das Kolpinghaus im Herzen der Stadt ist jeder Neuburgerin und jedem Neuburger ein Begriff. Egal ob der Abschlussball, der Rosenmontagsball oder eine andere Feierlichkeit, in dem Gebäude haben schon viele einen schönen Abend verbracht. Doch es gibt auch Menschen, die dort ihren Alltag erleben.

