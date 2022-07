40 Jahre Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr Neuburg

Gründungsjubiläum feierte der Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr im Rödenhof in Neuburg. Für die Gründungsmitglieder gab es in diesem Rahmen auch ein Geschenk.

40-jähriges Gründungsjubiläum feierte jetzt der Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr (VAB) Standortgruppe Neuburg.

In lockerer Atmosphäre und bei herrlichem Wetter besichtigten die etwa 20 Mitglieder der Standortgruppe die Unternehmensgruppe Hoffmann mit den Werken Sonax und Hoffmann Mineral und bekamen dort auch eine umfangreiche Führung.

Anschließend trafen sich die Frauen und Männer in der Schloss-Blick-Stub’n des Sporthotels Rödenhof in Neuburg. Nach einer kurzen Eröffnungsrede des Standortvorsitzenden Karl-Heinz Herrmann gab dieser das Wort an den Gastredner, den Bereichsvorsitzenden des VAB Bayern, Thomas Zeth, der über die aktuellen Themen der Gewerkschafts- und Tarifarbeit informierte. Danach wurden die neuen Mitglieder der Standortgruppe vorgestellt. Ebenso wurde nach dem Bericht des Kassenwarts dieser von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

Als emotionaler Höhepunkt wurden die Gründungsmitglieder (Ingeborg Koch, Manfred Schewe, Waldemar Hauke, Manfred Foith und Wolfgang Enser), die am 3. Februar 1982 ihre „Gründungssitzung“ abhielten, mit einem Geschenk geehrt. Während des gemütlichem Beisammenseins verging die Zeit wie im Fluge und alle konnten mit vielen Informationen und Anregungen ihren Heimweg antreten. (AZ)