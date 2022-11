Neuburg

17:30 Uhr

400 Jahre Barmherzige Brüder: Markus Söder kommt zum Festakt nach Neuburg

Plus Die Barmherzigen Brüder führen Kliniken und Pflegeheime in Bayern. Die Gründung war vor 400 Jahren in Neuburg. Zu diesem Anlass gibt es einen Festakt.

Von Winfried Rein

Mit einem großen Festtag würdigen die Barmherzigen Brüder ihr 400-jähriges Bestehen in Bayern. Die Wiege des Ordens stand in Neuburg. Deshalb feiert Kardinal Reinhard Marx an diesem Freitag um 9.30 Uhr mit 200 Gästen einen Gottesdienst in der Hofkirche. Zum anschließenden Podiumsgespräch im Stadttheater kommt auch Ministerpräsident Markus Söder.

