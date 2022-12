4333 Stimmen gegen Brücken-Pläne: Das plant “Auwald statt Asphalt” nun

Bei der Unterschriftensammlung zur Petition von “Auwald statt Asphalt” haben 4333 Bürgerinnen und Bürger gegen die Brückenpläne gestimmt. So geht es jetzt weiter.

Nach halbjähriger Laufzeit endete die Unterschriftensammlung zur Petition des Aktionsbündnisses “Auwald statt Asphalt” am 28. Dezember. Insgesamt 4333 Bürgerinnen und Bürger haben für den Erhalt des Auwalds in seiner jetzigen Form und damit gegen die an diesem Standort geplante Donaubrücke votiert und unterschrieben, schreibt das Aktionsbündnis in einer Pressemitteilung. Das Bündnis bedankt sich demnach bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern.

Rund 80 Prozent der Unterschriften wurden bei den häufig veranstalteten Infoständen und Sammelaktionen handschriftlich zusammengetragen, verbunden mit zahlreichen Gesprächen und Diskussionen, heißt es. Nicht nur der Erhalt ihres Naherholungsgebiets und die massiven Auswirkungen auf Natur und Klima bewegten die Menschen, sondern auch die Sorge um die hohen und immer weiter steigenden Kosten für das Verkehrsprojekt und die bedrohliche Finanzlage der Stadt, so das Bündnis.

Zweite Donaubrücke in Neuburg: 4333 Stimmen für Petition von “Auwald statt Asphalt”

Am 31. Januar wird eine Delegation des Aktionsbündnisses die Petition dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr unter Vorsitz von Sebastian Körber (FDP) im Bayerischen Landtag übergeben. Einige der dort tätigen Landtagsabgeordneten konnten das Neuburger Juwel bei Auwaldführungen kennenlernen und haben ihre ablehnende Meinung zu dem “aus der Zeit gefallenen” Projekt geäußert, heißt es.

Doch auf den Lorbeeren ausruhen gilt nicht, so die Initiatoren der Petition. Mit der Einreichung der Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern und der im Januar 2023 zu erwartenden Beteiligung der Öffentlichkeit haben alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom Wohnort, die Möglichkeit, während der sechswöchigen Auslegungs- und Einwendungsfrist ihre Einwände zur Osttangente und Brücke bei Joshofen an die Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 München, zu schicken. (AZ)

