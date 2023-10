46-Jähriger ist betrunken auf einem E-Scooter unterwegs

Mit einem betrunkenen E-Scooter-Fahrer hatte es die Polizei in Neuburg zu tun. Er hatte fast zwei Promille.

In der Nacht auf Sonntag ist Beamten der Polizei Neuburg gegen Mitternacht ein Mann auf einem Elektroroller aufgefallen, der recht unsicher unterwegs war. Die Polizisten hielten den Mann an der Grünauer Straße an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,92 Promille.

Der E-Scooter-Fahrer aus Neuburg durfte nicht mehr weiterfahren

Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Darüber hinaus erwartet den 46-jährigen aus Neuburg ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)