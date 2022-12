47-Jähriger wird bei einer Schlägerei in Neuburg verletzt

Bei einem Streit unter zwei Männern in Neuburg ist ein 47-Jähriger verletzt worden. Die genauen Hintergründe der Schlägerei muss die Polizei noch klären.

In der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag ist es gegen 4.15 Uhr am Elisenplatz in Neuburg zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei einer der Beteiligten verletzt. Die beiden Männer (47 und 17 Jahre alt) waren in der Nacht zunächst aus bislang nicht geklärten Gründen in Streit geraten, anschließend kam es zu einer Schlägerei.

Bei einer Schlägerei in Neuburg wurde ein Mann leicht verletzt

Dabei wurde der Ältere leicht verletzt. Beide Männer waren nach Polizeiangaben stark alkoholisiert. Weitere Ermittlungen sollen die Hintergründe des Streits klären. (AZ)