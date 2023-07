48 Hektar: Neuburg bekommt einen neuen Solarpark bei Rohrenfeld

Plus Neuburg bekommt bei Rohrenfeld einen neuen, 48 Hektar großen Solarpark. Die Stadt soll damit über 100.000 Euro im Jahr einnehmen. Direkt am Gut entstehen keine PV-Flächen.

Im Raum Neuburg entsteht ein neuer Solarpark. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstag ein Vorhaben der Firma Anumar bewilligt, die auf Landwirtschaftsflächen östlich von Gut Rohrenfeld eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage errichten möchte. Dem Wunsch des Unternehmens, auch im direkten Umfeld von Rohrenfeld Sonnenenergie zu gewinnen, erteilte das Gremium allerdings eine Absage.

Wie berichtet, hatte die Ingolstädter Solarfirma die Nutzung von insgesamt rund 76 Hektar im Bereich von Gut Rohrenfeld und Maxweiler beantragt. "In Neuburg besteht Bedarf für grünen Strom, insbesondere für Industriebetriebe", sagte Geschäftsführer Markus Brosch im Stadtrat. Auf drei Flächen östlich von Rohrenfeld sowie einer nördlich von Maxweiler plant der Unternehmer einen Solarpark mit einer Fläche von rund 48 Hektar und 63 Megawatt Leistung.