49-Jährigem fällt Spanplatte auf den Kopf - aber er hat einen Schutzengel

Glück im Unglück hatte ein Bauarbeiter auf dem Audi-Gelände in Neuburg. Ihm war eine Spanplatte aus großer Höhe auf den Kopf gefallen.

Am Freitagvormittag kam es auf einer Baustelle in Neuburg zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein Bauarbeiter leicht verletzt hat. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr auf dem Gelände des Audi Driving Experience Centers in Heinrichsheim ereignet.

Dem Bauarbeiter war in Neuburg eine OSB-Platte auf den Kopf gefallen

Erste Ermittlungen ergaben, dass dem 49-Jährigen aus Kroatien, der einen Helm trug, aus zehn Metern Höhe eine OSB-Platte auf den Kopf gefallen war. Der Arbeiter erlitt eine Kopfverletzung sowie eine Verstauchung der Halswirbelsäule. Der Mann kam zunächst mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, konnte die Klinik aber am Abend bereits wieder verlassen. "Offensichtlich haben ein Schutzengel, sowie der getragenene Helm, den Mann vor schlimmeren Verletzungen bewahrt", heißt es im Polizeibereicht.

Nach derzeitigem Stand kann laut Polizei ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Deshalb läuft aktuell gegen zwei kroatische Bauarbeiter ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)