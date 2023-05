Neuburg

50-jähriger Neuburger mit Alkohol am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in Neuburg hält die Polizei einen Mann an, der alkoholisiert am steuer sitzt. In erwartet nun eine längere Strafe.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte bei einem 50-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch festgestellt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war am 30. Mai gegen 0.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 16 in Neuburg unterwegs und wurde bei der Kontrolle in der Sankt-Andreas-Straße angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, woraufhin dem 50-jährigen Mann die Weiterfahrt verboten wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Fahrer muss mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)

