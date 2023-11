50 Jahre Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg: Wer war der Namensgeber?

Plus Vor genau 50 Jahren wird die Kaserne des Neuburger Luftwaffengeschwaders nach dem Weltkriegspiloten Wilhelm Frankl benannt. Warum genau er 1973 als Namenspatron auserkoren wurde.

Straßen, Gebäude, Plätze oder auch Schulen: Viele sind nach einer Person benannt, die mit ihrem Wirken Geschichte geschrieben, einen historischen Fußabdruck hinterlassen hat. Einige Namensgeber sind der breiten Öffentlichkeit bekannt, manche weniger. Zu Letzteren dürfte Wilhelm Frankl zählen. Nach ihm ist die Kaserne des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg benannt, seit genau 50 Jahren trägt sie den Namen Wilhelm-Frankl-Kaserne. Doch wer war dieser Mann?

Die Wilhelm-Frankl-Kaserne dürfte den meisten Neuburgern ein Begriff sein. Sie gehört zum heimischen Luftwaffengeschwader und befindet sich in der Grünauer Straße. "Doch wer genau Wilhelm Frankl eigentlich war, das dürften die wenigsten wissen", erklärt Ulrich Mocka, Hauptmann im Ruhestand, der sich während regelmäßiger Wehrübungen als Traditionsoffizier des Geschwaders um die Militärgeschichtliche Sammlung auf dem Fliegerhorst kümmert. Dort finden sich unter anderem Modelle der Flugzeuge, die Frankl flog, Nachbildungen seiner Auszeichungen sowie Bilder und eine von ihm unterschriebene Postkarte. Letztere "ist das einzige Original, das wir von ihm besitzen", berichtet Mocka und ergänzt: "Er war einer der erfolgreichsten Jagdflieger des Ersten Weltkriegs."