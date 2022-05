Neuburg

vor 34 Min.

5000 Euro Geldspritze für die Neuburger Tafel

Plus Durch die ukrainischen Flüchtlinge und afghanische Ortskräfte ist die Neuburger Tafel gefragter denn je. Der Finanzausschuss greift unter die Arme.

Von Anna Hecker

Normalerweise unterstützen sie rund 600 Personen. Der Neuburger Tafelladen kommt jetzt allerdings durch die ukrainischen Flüchtlinge und afghanische Ortskräfte, die ebenfalls auf die Unterstützung angewiesen sind, an seine Grenzen. Die 75 Ehrenamtlichen haben sich bereits entschieden, den Laden an einem zweiten Tag zu öffnen, weil sie dem Andrang sonst nicht mehr gerecht werden. Damit die gemeinnützige Organisation auch finanziell Unterstützung bekommt, entschied sich der Finanzausschuss auf Antrag von Zweitem Bürgermeister Johann Habermeyer in seiner jüngsten Sitzung für einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro.

