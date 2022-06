54-Jähriger bei Unfall in Neuburg verletzt

Ein Auto und ein Motorrad sind in Neuburg zusammengestoßen. Der Rettungswagen musste verständigt werden.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist in Neuburg ein Mann verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Als eine 73-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto am Donnerstag gegen 16.20 Uhr von der Heinrichsheimstraße nach links in die Grünauer Straße einbiegen wollte, übersah sie einen 54-jährigen Mann aus der Gemeinde Pollenfeld, welcher mit seinem Kraftrad in der Grünauer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts fuhr.

Motorrad und Auto stoßen in Neuburg zusammen

Der 54-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit seinem Kraftrad gegen die linke Fahrzeugseite des Autos. Der Motorradfahrer stürzte anschließend und verletzte sich hierbei an seinem Becken und seiner Wirbelsäule. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Die Neuburgerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen. Beide Fahrezeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. (nr)