Neuburg

10:00 Uhr

60 Geschenke gespendet: Neuburger Kreativbüro "das otto" sammelt für den guten Zweck

Mehr als 60 Geschenke wurden bei der Aktion „Geschenk mit Herz“ in Neuburg abgegeben. Das otto beteiligte sich auf Idee von stellvertretendem Vorsitzenden Helge Heinemann an der Aktion.

Plus Das Kreativbüro „das otto“ in Neuburg beteiligt sich in diesem Jahr an der Spendenaktion „Geschenk mit Herz“. Die Resonanz ist größer, als die Mitarbeiter erwartet hätten.

Von Anna Hecker

In buntes Papier gewickelt stapeln sie sich auf einem Tisch, mitten im Neuburger Kreativbüro „das otto“: rund 60 Geschenke, zusammengestellt für Buben und Mädchen zwischen drei und 14 Jahren. Sie alle sollen im Rahmen der Aktion „Geschenk mit Herz“ an Kinder in Not verteilt werden. Die Idee, an der bayernweiten Aktion teilzunehmen, stammt von dem stellvertretenden Geschäftsführer Helge Heinemann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen