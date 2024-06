Glasfaserkabel aus Verteilerkasten gerissen

Ein Unbekannter reißt Glasfaserkabel aus einem Verteilerkasten in Neuburg. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In einem Anwesen in der Richard-Wagner-Straße in Neuburg hat ein bislang Unbekannter einen Verteilerkasten beschädigt. Der Täter hat dabei die Glasfaserkabel am Kasten herausgerissen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/67110 entgegen. (AZ)