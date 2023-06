600 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Neuburg

Nachdem ein Unbekannter ein Auto in Neuburg angefahren hat, entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Unbekannter hat in Neuburg ein Auto angefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das teilt die Polizei mit. Am 20. Juni, im Zeitraum von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, wurde in der Brüdergartensiedlung in Neuburg ein geparktes Auto angefahren und beschädigt.

Unbekannter verursacht Unfall in Neuburg

Der Unfallverursacher kümmerte sich anschließend nicht um den Schaden. Am beschädigten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zum Unfallverursacher gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)