600 Euro Schaden: Waschanlage in Neuburg beschädigt

Ein Unbekannter beschädigt in der Silvesternacht eine Waschanlage in Neuburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine SB-Waschanlage in der Münchener Straße in Neuburg ist beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Unbekante Täter hatten in der Silvesternacht an der SB-Waschanlage Kunststoffabdeckungen der Bedienungseinrichtungen beschädigt, sodass diese nicht mehr einsatzfähig waren. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)