6000 Euro Schaden an geparktem Auto in Neuburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Grünauer Straße in Neuburg ein grauer Audi verkratzt worden. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war das Fahrzeug dort in einem Hinterhof geparkt. Als der Besitzer Sonntagmittag zu seinem Wagen kam, war die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

