Neuburg: 6000 Euro Schaden nach Fahrerflucht an geparktem Auto

Neuburg

6000 Euro Schaden an geparktem Auto in Neuburg

Ein grauer Audi ist über das Wochenende beschädigt worden. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen.
Von Barbara Wild
    Die Polizei Neuburg ermittelt wegen einer Fahrerflucht.
    Die Polizei Neuburg ermittelt wegen einer Fahrerflucht. Foto: Julian Leitenstorfer(Symbolbild)

    In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Grünauer Straße in Neuburg ein grauer Audi verkratzt worden. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war das Fahrzeug dort in einem Hinterhof geparkt. Als der Besitzer Sonntagmittag zu seinem Wagen kam, war die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

