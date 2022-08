Neuburg

65 Jahre zusammengehalten: Neuburger Paar feiert eiserne Hochzeit

Plus Sieglinde und Walter Schiele aus Neuburg feiern am Mittwoch ihre eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich auf einem Volksfest – durch viel Zufall.

Von Manfred Dittenhofer

Ziemlich genau 69 Jahre ist es her, da schlug Meister Zufall bei Sieglinde und Walter Schiele zu. Im August 1953 saßen sie Rücken an Rücken im Bierzelt auf dem Eichstätter Volksfest. Ein Wort ergab das andere. Vier Jahre später, am 31. August 1957, gaben sich die beiden in der Heilig-Geist-Kirche in Neuburg das Ja-Wort. An diesem Mittwoch sind die beiden 87-Jährigen 65 Jahre verheiratet und feiern ihre eiserne Hochzeit.

